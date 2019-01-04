增150醫療學額減其他額　楊潤雄指揀咩科由大學決定

政府將在2019/20至2021/22的3年期內，每年增加約150個教資會資助第一年學士學位醫療學額，當中包括60個醫科、60個護理和30多個牙科及專職醫療學科學位。有議員今日(4日)在立法會教育事務委員會會議上表示，雖然醫療學額會增加150個，但八大整體學額仍維持在1.5萬個，換言之有其他學科將被刪減學額，議員要求當局增加整體學額。教育局局長楊潤雄承認有學科會減學額，至於甚麼學科會減學額，則由大學自行決定。



多名議員關注，過去10年大學學額只由1.45萬個，微增500個至1.5萬個，增幅太少令人失望，學額更少於符合入讀大學門檻的學生人數，不少達標學生未能入讀八大的資助課程，認為除了醫療相關學科外，其他學科亦有需要加學額。楊潤雄表示，整體學額數目需視乎多個因素，包括未來學生人口變化、自資專上界別的發展、政府資助學生入讀自資課程等，需審慎考慮。



會議亦討論延長大學配對補助金計劃，教育局副局長蔡若蓮表示，政府為鼓勵院校向外界籌款，提出撥款25億港元資助專上教育院校推行的「第8輪配對補助金計劃」，新一輪計劃會將年期延長至3年，而且設定補助上下限，協助籌款能力較弱的學校有充足時間籌款。