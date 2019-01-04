檢控政策被質疑　鄭若驊1.28出席立會會議解畫

律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」，因在沒有徵詢獨立法律意見下，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL公司5000萬港元案而遭全城炮轟，多名民主派立法會議員早前更去信立法會司法及法律事務委員會，要求邀請鄭出席並交代不檢控的理據。委員會主席梁美芬今午(4日)表示，鄭將會出席本月28日的會議，解釋檢控政策，梁預算當日有大約1小時討論該項議程。



另外，立法會議員朱凱廸將於本月16日提出口頭質詢，預計鄭若驊最快可於當日出席立會會議。梁美芬表示，邀請鄭若驊出席會議，主要是解釋和回應檢控政策，當中包括在甚麼情況下決定會否外聘法律顧問。但梁表示，屆時將不會討論某個個案的案情和具體細節，並稱為委員會一貫做法，一般立法會亦公平公正處理，只討論檢控政策，做法亦不會影響個別案件的發展。



梁續指，自鄭上月底返港後，委員會已多次口頭上邀請她出席委員會會議，今早正式發出書面邀請，鄭隨即於上午11時許回覆答允出席。



被問到屆時若有議員在會上就梁振英UGL事件提問，並涉及具體細節時，會否停止議員發問，梁則稱已再三向委員說清楚，是次會議只談及整體檢控政策及原則性問題，希望議員遵守和尊重委員會政策，並呼籲他們應環繞檢控政策進行討論，不要濫用會議時間。她強調委員會只有20名委員，屬人數較少的委員會，相信1小時討論已足夠。