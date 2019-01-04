漁農美食嘉年華銷情佳　水產檔：啲豬出事就嚟買魚

由漁農自然護理署主辦的本地漁農美食嘉年華今(4日)起一連三日於旺角花墟公園舉行，設超過390個攤檔，其中約200檔為本地漁農攤位，為歷年最多，亦有熟食攤檔，市民可免費入場。



嘉年華首日已吸引數百人入場。參展商楊氏水產負責人楊先生表示，首日準備了600斤魚，未到中午12時羅非魚及寶石魚已售罄，僅剩小量烏頭，預計下午2時前能賣罄。他指，原預計零售市場冷淡，特在會場推出「買2條魚減10蚊」優惠，未料反應超出預期地理想，市民十分躍踴，「可能啲豬出事就嚟買魚」。他笑言今年生意比往年好，料能賣出2000斤魚。



另一參展商上水蔬菜合作社社員劉女士則指，今日準備了600至700斤菜，巿民十分「畀面」，一個上午菜心已賣完，認為今年市民消費意欲比去年好，明天或會準備約1000斤菜。她指今年天氣較奇怪，「吹咗兩日北風又落咗吓雨」，菜的收成不算理想，但仍能維持與去年相若的菜價，並會以質素取勝。



市民蔡太是本地有機菜的支持者，認為有機菜較健康，質量亦十分好。她今日帶同手推車到現場，一個早上已買滿一車蔬菜。她稱會場內的蔬菜質素不錯，且價錢合適，買了不少菜及薑，「入咗啲薑過年用」，稍後準備買新鮮魚類，預計會花費1000港元購物。



漁護署農業主任(園藝)陳益民表示，今次展出的蔬菜多是颱風「山竹」吹襲後第一批收成，幸山竹過後天氣較好較涼爽，農戶收成不錯。他指去年本地蔬菜約生產了70至80噸，佔市場1至2%，其中不乏本地特有的蔬菜，如鶴藪白菜等。



漁業主任(內陸水產養殖發展)邱寶明則指，今次主推本地珍珠養殖及蠔隻淨化系統等，指去年本地漁業生產量約2500噸，佔市場3%，其中以烏頭等魚類為主。