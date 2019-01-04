庭上聽警員作供　林子健多次竊笑遭官着辯方提醒

民主黨成員林子健涉嫌訛稱被操普通話的大漢迷暈擄走並施虐，被控以一項明知地向警員虛報有人犯罪罪名。案件今(4日)於西九龍法院開審，控方傳召第一名警員證人黃繼霈作供。



黃表示於2017年8月11日到瑪麗醫院被告所在的病床，及向被告錄取口供。黃指被告當時提及一名叫「許可」的操普通話人士，被告指對方為國安，並恐嚇他不可把美斯球衣交予劉霞，對方指這會令「我們公司不高興」，又指示他想去美國便不要「搞咁多嘢」。在8月10日，被告稱中午時獨自在家，後通知其妻會行街及往領取已訂購的波衫。被告表示約下午3時到旺角，後到店舖買完及領取波衫後，便沿砵蘭街往港鐵站方向行回家，他當時身穿黑短衫、黑短褲、戴眼鏡及黑手錶，稱自己沒有戴帽及口罩，因天氣很熱。



而他行至碧街及咸美頓街時，有兩名中等身材的中國籍男子走近他，並以普通話要求與他「聊聊」，兩男子接着以手壓着他的頸及捉他手臂，挾着他登上早已停泊的輕型貨車，車上更有另一名男子及司機。貨車隨即開車駛走，被告以廣東話問對方「做咩」，卻被拳打及被東西掩口鼻，他很快便昏迷。



被告續指其後遭人毆打肚部致醒，發現身在室內，但被蒙眼及綁手腳，後便被人以釘書機釘他大腿，接着又遭人掩口鼻，他又再暈倒。其後，他被雨水淋醒，卻不知身在何方，接着搭的士回家時目睹西貢的路牌。回到住所附近後，便到麥當勞買包回家。



辯方盤問黃時，指被告當時實並沒有清晰交代在何處被拐走，被告亦有指遭對方以粗口罵並問「你認識劉霞嗎？」又指摘他「不懂愛國，不懂愛教」，並表示「你報警都無用，呢啲係國家嘅事情」等，而被告亦曾表示不打算報警等，但黃不同意。



被告在聽黃作證時，多次發出笑聲，又自言「哦~係咩」等，裁判官不禁着辯方提醒被告。