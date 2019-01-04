每日一片：螺旋處唔係迴旋處　惡司機閘車發爛渣

涉及迴旋處的意外不時發生，原因都離不開駕駛者不熟悉使用，近年政府將部分迴旋處改為指示較清晰，俗稱螺旋處的新式迴旋處，但似乎仍有駕駛者不懂使用。昨日(3日)網上流傳一段車cam片，一名客貨車司機不滿另一架客貨車在迴旋處未打燈便駛出路口，竟然窮追數百米，更如警匪片般越線閘停對方發惡，不過另一司機淡定表現，卻獲網民激讚。



涉事的兩架均為客貨車，片段由被閘停的事主Sammy Yau上載網上，事發於昨日下午3時20分，當時事主駕車駛至大角咀連翔道迴旋處，向大角咀(西)出口方向駛去，由於該處已改為螺旋式行車，事主雖沿內彎行車，但地下劃上強制前進或右轉的箭嘴，當事主直駛出口時，外圈一架白色客貨車突然響按警告，但事主未有理會，繼續前進。



未料當事主駛至數百米外的海帆道時，才發現白色客貨車一直從後追起，更突然越線爬頭，將事主的車截停。事主未有理會對方，反而第一時間報警：「有架客貨van喺路面截住我，(懷疑)危險駕駛」，此時對方司機亦落車，在旁大呼：「最好就報(警)...我同你上庭呀！」在報警期間，客貨車司機繼續發惡：「喺迴旋處燈都唔打，兜x就cut落嚟。」事主一度解釋該處並非一般迴旋處，但對方未有理會，「咁就唔x使打燈呀！...」片段雖未有交代如何收科，不過事主就貼文稱：「依家啲人揸車真係惡過狗，自己唔識睇線行，重要逆線截停人，鬼殺咁嘈，條片會完完整整交去交通部，你都記得帶埋你段去報呀。」



網民看過片段後，幾乎一面倒力撐事主，「呢個係新式迴旋處，真係唔好影衰揸van仔㗎啦」、「真係好癲，地下箭咀唔識睇唔緊要，線位都唔識睇，仲要同個行正線嘅講有否打燈」，亦有人狠批司機追車閘車行為不可取，「閘人落車，以為自己好好打？」亦有人讚賞事主反應淡定，「唔使同佢講咁多，報警先講。」