鄭若驊赴立會解畫只談檢控政策　泛民憂焦點轉移

律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」，又未有徵詢獨立法律意見，決定不就前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元提出檢控，惹來全城炮轟。鄭若驊雖已答應出席本月28日的立法會司法及法律事務委員會，但有泛民議員質疑很大程度會淡化事件，並改變焦點。



法律界議員郭榮鏗表示，司法及法律事務委員會主要討論檢控政策，相信鄭若驊承諾出席會議，很大程度是希望藉此模糊化及淡化事件，並改變焦點，而非針對UGL事件決定作解釋。他認為鄭若驊不應等待本月尾才赴立法會，而應盡快到立法會解釋。



郭重申，有必要就事件傳召鄭若驊，並提交相關文件，故會維持於23日的立法會會議上提出傳召議案，要求鄭若驊正式向立法會交代不檢控梁振英的決定。他續指，假如鄭若驊只重複過去言論或決定，相信非市民所能接受，屆時泛民議員亦會繼續跟進，而他也會提出對鄭若驊的不信任動議。



議員林卓廷要求鄭若驊屆時回應多項質詢，包括律政司外判大律師的檢控政策是否已改變。林指鄭上月回港時指案件有顯性偏頗才聘用外判大律師，惟現時守則可能令公眾觀感認為律政司有偏頗，認為鄭的說法已與守則嚴重偏離。林表示，假如有關政策已改變，鄭需交代是何時轉變及轉變原因；另假如在處理梁振英案件之前已更改政策，恐令人質疑轉變是否為該案度身訂造。



林重申，以往律政司處理不少高官案件均有外聘大律師尋求獨立法律意見，而律政司不檢控梁和涉嫌與之「打龍通」的周浩鼎，相關理據惹起爭議，認為鄭若驊不肯在立法會交代是迴避。



另外，議員尹兆堅雖不是司法及法律事務委員會委員，但他表示將會出席當日會議，又指鄭若驊的決定衝擊香港法治基石，相信各民主派議員均會踴躍出席發問。尹又指，屆時會詢問律政司聘用獨立法律意見的準則，以及是否涉及雙重標準，認為這些問題均具普及性，有信心在提問框架下問出涉及UGL案件的內容。



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