實習期間疑違反保密協議遭DQ　學士生提司法覆核

連學業成績「肥佬」也被司法覆核！自資院校東華學院一名職業治療學學士課程男生，因為被指在安老院舍實習期間違反保密協議，被校方終止實習，他不但因「不合格」而未能畢業，更被校方撤銷修讀該課程的資格。他不滿校方的決定，昨(3日)入稟高等法院，要求推翻校方的決定。



申請人郭俊傑沒有律師代表，他認為答辯人東華學院在處理學生學科資格和學術決定的問題上欠缺透明度和完善機制，讓該校所有學生無所適從，而基於該校是根據《專上學院條例》註冊的院校，案件又涉及學生能接受教育的公共利益，故可司法覆核校方的決定。



入稟文件透露，郭原本可於去年8月畢業，他的其中一項畢業條件為完成該學位規定的畢業項目或實習課程，而他於去年1月8日起曾被安排到大埔醫院進行第一次為期10個星期的實習，但因不能適應及應付工作環境的壓力，在完成2個星期實習及與導師討論後，決定自行退出該次實習。他於去年6月25日再被安排到香港盲人輔導會安老院進行第二次為期2個月的實習，並於去年7月9日簽署一份保密協議，同意不會向外人透露任何與實習工作有關的詳情。



在郭進行第二次實習期間，其導師於去年7月16日通知他和另一位女實習生，指有病人家屬投訴他們兩人，他及後才知道投訴涉及他們兩人在員工廚房聊天，以及他們兩人沒有注意到老人椅上的另一名病人的手會否被夾傷。他認為安老院和校方未有徹查真相便判斷他們兩人行為不當，屬太主觀武斷和不合理。



至去年7月26日，再有病人家屬投訴申請人與另外3名實習生，懷疑他們在病人談電話時用手機錄音，導師原本指如果他們能夠在當日早上即時刪除那些相片和錄音，則不作追究，而他當時告訴導師這可能是出於病人家屬誤會，並透露曾用手機拍攝一部儀器的操作手冊其中6頁供學習之用。



惟另一名導師其後來到安老院，指安老院已知悉郭與另一位女實習生違反保密協議一事，故必須終止該次實習，之後更要他們按導師所述寫「認罪書」，否則會報警。他們兩人簽署「認罪書」和刪除有關相片和資料後離開安老院。去年8月1日，校方指他違反保密協議等理由，終止他第二次實習，並評分為「不合格」。他後來上訴，但被校方駁回，並撤銷其修讀資格。



郭認為校方沒有調查清楚他是否有違反保密協議，便以此為理由終止他的實習，是不合理的決定。此外，他質疑校方在上訴時拒絕讓一名見習律師陪同他出席聆訊，並且沒有解釋理由，也是程序上不公。他因此要求法庭推翻校方的決定。