政府擬天水圍南建新街市　近80%居民反對

政府計劃於天水圍南面天福路興建公眾街市，興建方案包括道路上蓋及車站廣場。有政黨今(4日)發表該區居民對選址意見的調查，發現近80%受訪者不支持上述方案，有70%受訪者更表示日後不會前往該街市選址買餸。有立法會議員批評政府規劃選址時欠認真，「冇了解社區特性、區情、居民買餸習慣！」促請政府考慮整體居民需要，除了在天水圍南，亦應於天水圍北建綜合大樓式公眾街市。



工聯會於去年10月中至12月中，問卷調查訪問了763名天水圍居民，其中95%受訪者居於天水圍北，5%則居於天水圍南及其他地方。結果顯示有63%居民對選址滿意度為0分，亦有65%居民認為選址方便程度為0分。



立法會議員麥美娟表示，是次選址位於天水圍最南端，質疑政府「一廂情願」以為將街市建於鐵路站附近就等於方便居民。她批評當局考慮選址方面閉門造車，推出不符區情的方案。



麥又指近年天水圍區內多個新屋邨落成，天水圍人口急增至30萬，但區內只有5個街市，而該5個街市中除了位於天恩邨的街市屬房屋署外判管理外，其餘分別位於天盛、天瑞、天澤及頌富的街市大多屬領展及其外判承辦商管轄，她形容情況如同「幾乎由霸權所壟斷」，要求港府盡快落實增建更多公眾街市。