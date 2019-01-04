大球場削剩8000座位　議員質疑為拆灣仔運動場鋪路

康樂及文化事務署向灣仔區議會提交文件，建議重建香港大球場，將目前看台座位由40,000個減至8000至9000個。立法會民政事務委員會副主席區諾軒認為做法未必有利體育發展，隨時造成體育界雙輸局面，他質疑重建香港大球場，是政府意圖拆卸灣仔運動場的陰謀，政府在過往立法會討論啟德體育園時，已表示啟德體育園落成後功能將與香港大球場重疊，只要改建香港大球場，即可拆卸附近的灣仔運動場。



康文署文件指，政府將會興建啟德體育園提供先進的體育設施，落成後將與香港大球場在規模及功能上有所重疊，令大球場使用率大幅下降，建議將香港大球場改建為公眾運動場。



區諾軒指政府至今尚未交代如何確保新世界營運啟德體育園，會恪守提供體育場地規定，其協議、地契如何規管，至今公眾全不知情。若政府未能確保在行政措施上，確保體育場地提供，然後要重建香港大球場，隨時保障不到體育界有充足場地使用。



他又指香港大球場大可給予球會作比賽主場及訓練之用，若足球場主場以跑道隔開看台，規格不乎合外國慣例，副場館設計亦未知是否合職業足球使用，認為無論重建香港大球場還是拆卸灣仔大球場，都是畫蛇添足的做法。