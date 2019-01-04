旺暴案　督察承認推高台引爆衝突是始料不及

2016年初一及初二發生的旺角暴亂案，4名涉案被告包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7罪，案件今(4日)於高院續審。高級督察麥寧峰繼續作供，開始接受辯方盤問。



麥早前供稱，他不接受梁天琦當時正在舉行選舉遊行的說法，因現場人數多過法定的30人，理應預先向警方申請許可。不過代表梁天琦的大律師今日翻播現場片段，指出當晚穿着本土民主前線藍色衞衣的人，其實並不多於10個人。大律師更指，姑勿論所謂的選舉遊行是否藉口，只要參與人數不多於30人，則仍然是合法的。



麥對辯方說法不同意，他解釋現場除了穿本民前藍色衞衣的人，還有至少20人，該些不是穿藍色衞衣的人，全部都戴上口罩，他們對梁天琦的發言拍掌表示支持，因此他們都應被看成參與集結的人。法官問麥，他所提及的現場人數是如何計算出來？還是只是他目測估計而已？麥回答：「同梁天琦平排嘅，一睇就知超過10個人，企佢(梁)身後仲有4至5排人，就咁計就至少4、50人」，他堅持梁天琦當時並不是舉行真正的選舉遊行。



至於代表另一被告李諾文的大律師直言，警方決定將高台推入砵蘭街，本來想開通被人群阻塞的馬路，結果卻引來大批市民圍觀及挑戰警方，行動可謂失敗。對於警方推高台的行動是否失敗，麥沒有正面回應，但他承認此舉引起激烈的警民衝突，是警方預料不及的。麥未完成作供，審訊下周一(7日)繼續。