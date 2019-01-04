林子健涉訛稱被擄　聞偵緝警講行走路線頻搖頭

民主黨成員林子健2017年8月涉訛稱被操普通話的大漢迷暈擄走並施虐，被控以一項明知地向警員虛報有人犯罪罪名。負責翻看及整理閉路電視片段的偵緝警員林錦華今午(4日)在西九龍法院供稱，他奉命翻看現場閉路電視，留意有沒有被告所描述衣着人士，以及確認被告有否在現場出現。



林錦華供稱，他在前年8月11日即被告報案當晚，已取得「飛龍」球衣專門店的閉路電視片段，顯示被告稱被擄當天曾到該店，當時穿深色上衣、深色短褲及攜黑色背囊。他再翻看被告事後出席記招交代事件的片段，讓他有機會據被告的衣着、步姿，再從其他地方的閉路電視片段搜尋被告身影，並排序事發經過。例如被告於8月10日離開錦豐苑時在升降機內曾戴帽，其後有旺角店舖的閉路電視片段顯示被告在旺角進入球衣店後往南行走，其後經過「深仔記」時，已戴上帽的疑似被告在街上戴上口罩。



在他講述疑似被告在旺角、油麻地的行走路線時，被告頻頻搖頭。辯方稱會爭議有關片段內人士的身份及動作。而據庭上證供，被告錄取口供時被問及當天有否戴帽時表示：「點會戴帽呀，嗰日咁熱。」而被問有否戴口罩時，被告則說：「更加唔會啦。」



此外，控方在提問期間擬呈遞一些擷取照片，以顯示當天戴帽的疑似被告所行走路線，但辯方一度反對照片的描述文字，指案中無證據顯示不同相片中的「戴帽男子」是「被告」，裁判官遂休庭讓辯方刪去不同意的照片描述。