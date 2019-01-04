網民熱話：鐵騎士攝位猛撼的士門　網民：乘客好波

電單車經常馬路上攝位，險象環生。今日（4日)網上流傳一段車Cam片，一名載着乘客的鐵騎士企圖在一輛正在落客的的士旁攝位過，卻未留意後座乘客正要開門落車，結果二人連人帶車被車門撞跌，不過其慘況卻得不到網民同情，更批評鐵騎士「抵死」。



現場是長沙灣政府合署對出，片段開始，一輛的士停靠在路邊單黃線停車，司機在車上找贖後，後座乘客準備落車之際，一架電單車突然從的士靠近行人路一方攝位超前，結果即時被車門撞到，電單車司機及乘客與電單車應聲倒地，二人在地上呆了數秒才緩緩站起，幸好的士乘客開門力度有限，相信兩人情況無大礙。



不過網民留言形容鐵騎士是「攝位攝出禍」，更有人狠批「抵死！睇吓以後仲夠唔夠膽攝位！」亦有人貼出政府的宣傳片段，提醒駕駛者「只可從右方超車」，並必須留意四周交通情況。不過，也有人認為的士後座乘客亦有錯，「開門一向要睇吓後面有冇盲毛或者要望吓有無嘢擋到開門，就算靠咗行人路，都要望吓！」



網民有話說

Wai Wai：急咩呢？

Suen Fuk Wah：這個電單車司機缺乏危機意識，如要超車需在前車身右邊過，左邊近行人路隨時有人上落。

Terence Ng：電單車個牌是否淘寶淘回來的！考牌時都知道，電單車不能從其他車輛與行人路之間超越！



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