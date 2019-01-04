鄭若驊屢放生黎智英未解釋　各派議員揚言狙擊

律政司司長鄭若驊過去遭到各界炮轟，不單不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL公司5000萬港元，亦多次「放生」壹傳媒黎智英，當中包括涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(東方)男記者、涉向多名泛民議員和政黨捐錢的「黑金案」，以及參與違法佔領行動(佔中)等。有建制派議員明言，將趁鄭若驊出席立法會司法及法律事務委員會時作出跟進。



鄭答應會出席本月28日的司法及法律事務委員會，屆時會論及檢控政策，然而過去律政司亦有多宗案件拖延惹來批評，例如黎智英涉及的「黑金案」、刑恐記者及佔中。



議員葛珮帆表示，有意於會議上跟進上述3宗案件，指以往已多次於立法會追問但未有答案，認為律政司有必要交代檢控準則為何。她續指，上述案件已拖延多時，如佔中案已發生至今逾4年，但仍有多人未被起訴，而刑恐東方記者有片段作證，至今又沒有起訴，認為律政司需要交代。她強調司法制度對香港十分重要，需要避免市民有雙重標準的觀感，所以律政司宜於會議上解釋，以釋公眾疑慮。



議員何啟明認為，律政司作檢控決定時需要一視同仁，但現時卻有個別案件歎慢板，拖延多時亦未處理。他又質疑律政司為何未有就不檢控「黑金案」作解釋，與處理UGL案有異，而過往解釋亦有欠透徹，所以將會於會議上追問，了解律政司的檢控政策是否一視同仁。



黎智英涉刑恐東方記者案發生於前年6月4日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「x你老母x」、「我實會搵人搞x你」、「我影x咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相、有片、證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只是虛應「Hea答」，直至去年8月中，黎終被警方重案組錄口供，惟案件拖逾一年半仍未作出檢控。



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各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

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