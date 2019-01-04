灣仔報假案2疑犯　揭發涉5宗爆竊案起回贓物

灣仔一名姓許(46歲)女子，昨凌晨(3日)報警聲稱在街頭遭兩名男子搶劫，失去一個約值一萬元的名牌手袋、3萬港元現金及一個行李篋。惟警方追查懷疑她報假案，在一處地方找回她訛稱被劫走的行李篋及個人證件，遂在區內一間酒店將她拘捕，一名同行姓黎(40歲)男子亦涉案被捕。



其後，警方經深入調查後，揭發2名疑犯涉及5宗爆竊案，包括12月灣仔一宗連環爆竊案、以及10月和12月發生在油麻地的2宗爆竊案有關，案中共損失金額約12萬4千港元。



今日(4日)，警方到新蒲崗四美街一個迷你倉搜查，該處是疑犯租用作為儲存贓物，檢獲一批贓物，當中行李篋、手提電腦、銀包、現金及玉器等，證實是2宗爆竊案失物；至於平板電腦、金飾、手錶及相機等有待核實，警方同時檢獲2個懷疑冰壺。案件列作虛報有人犯罪、藏有工具可作吸食毒品用途、連環爆竊及爆竊處理。



灣仔警區反三合會行動組督察葉展洋表示，案件不涉及黑社會，女疑犯虛報遇劫時，神情清晰，沒有受到任何侵犯或威脅，警方繼續調查她犯案動機，以及是否有同黨，不排除再有人被捕。



昨凌晨3時許，許女子報案聲稱被劫後，灣仔警區重案組及情報組跟進案件，到史釗域道近告士打道現場翻看「天眼」錄影，發現其報稱的案發的位置根本沒有發生搶劫案，懷疑有人報假案。警方在區內一間酒店房間檢獲一個冰壺，以涉嫌虛報有人犯罪及藏有工具可作吸食毒品用途拘捕許，另以涉嫌藏有工具可作吸食毒品用途拘捕離開房間的黎。