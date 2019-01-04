石壁爆監獄風雲9犯互毆　懲教飛虎隊一度增援

屬高度設防的大嶼山石壁監獄發生囚犯打鬥事件，9名男囚犯於傢俬工場內互相毆鬥，1名囚犯及2名懲教署人員共3人受傷送院。事件中，懲教署一度出動俗稱「飛虎隊」的區域應變隊增援，該監獄目前情況穩定。今次是繼去年11月荔枝角收押所發生的囚犯集體對抗事件後另一次「監獄風雲」。



事發於今午(4日)1時20分，9名年齡介乎24歲至38歲男性囚犯於傢俬工場內打鬥。在場懲教人員見狀制止，並召喚支援人員到場。懲教署隨即增派人手增援石壁監獄，當中包括區域應變隊、保安組職員及警衞犬隊，搜查石壁監獄目標地點及人物。



2名懲教人員在制止打鬥期間分別頭部及膝部受輕傷，其中膝部受傷的懲教人員被轉介到公立醫院作進一步治理。而其中一名涉事囚犯頭部受傷，亦被轉介到公立醫院，其餘囚犯經院所醫生檢查及治理後毋須送院。有關事件已轉交警方調查。



涉事囚犯被隔離及接受調查，目前石壁監獄情況穩定，該署會繼續密切監察有關情況。去年11月，荔枝角收押所近70名男性還押犯因俗稱「私家飯」的非法活動圖對抗懲教人員，終被懲教署制服。