政Whats噏：區會響戰鼓　尹兆堅陳恒鑌互試探

區議會劃界已經塵埃落定，有7名身兼立法會議員的「雙料議員」受影響，要重新部署明年底換屆選舉。早前盛傳尹兆堅(肥尹)將空降荃灣「硬撼」陳恒鑌(Ben)，至近月再度風聲四起，有傳兩人都唔選區議會，但實情係兩人互相試探當中！據了解，兩人的確未決定去邊區落腳，仍在觀望對方動靜再作調動，實行「敵不動，我不動」。



阿Ben自2004年起出任荃灣楊屋道區議員，但選舉管理委員會最新劃界建議，決定將該區內的爵悅庭、萬景峯、御凱、樂悠居及環宇海灣，劃予新增的荃灣南選區，有指此舉等於將阿Ben主要「票倉」劃走，一度傳出佢會跟住轉區。至於肥尹，雖然同樣於2004起出任葵青石蔭選區議員，但於今屆換屆選舉時連任失敗，而肥尹亦已將該區讓予另一年輕黨員，料不會重返該區參選。



去年中政界流傳一張泛民區選協調名單，肥尹將空降楊屋道挑戰阿Ben，兩人同屬新界西立法會議員，此仗將被視為2020年立法會換屆選舉前哨戰。然而，至近月民主派就聲稱阿Ben唔選區議會，建制派又傳話肥尹唔選區議會，似是互相試探軍情。問到會唔會參選？肥尹就以堅定眼神話未決定，仲笑話仲有成年時間可以慢慢諗喎；而阿Ben同樣話大把時間，都未決定㗎。



不過，據了解實情係距離區議會換屆只餘下不足一年，肥尹突然空降落區，如果揀寂寂無名區議員對撼，贏就固然好，輸咗就會影響立法會選情，所以若要參選，對手必然係阿Ben。至於阿Ben的確受劃界影響，但轉唔轉區要睇區情，但現已帶新人落區行「孖必」，不論將來要轉區或角逐連任都有兩手準備，至於係咪唔選就有待商榷，重點都係睇肥尹點決定。



兩人從政時間相近，葵青同荃灣區亦鄰近，就連立法會選舉都係對手，呢場前哨戰未打成，已現吹風戰互探底線。總之現時係「敵不動，我不動」，齊齊合演「不動可恥但有用」，唔知最終邊個肯動身先呢？