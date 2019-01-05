垃圾山清完又堆過　露宿者身心問題未獲正視

各區存在不少霸地露宿街頭的情況，政府對無依無靠的露宿者多袖手旁觀，屯門垃圾山現象只是冰山一角，當局一般僅以清理行動作處理，往往忽略了露宿者的真正需要。關注露宿者的社區組織協會幹事吳衛東指，即使政府經常性清理，但只要儲物癖者的身心健康問題未處理，垃圾山隨時會「捲土重來」，囤積問題依舊存在。



吳續稱，霸地儲物的問題根源在於儲物癖者本身，當局應從露宿者本身，鼓勵其面對自身的行爲問題，從而接受治療，則可徹底清理囤積物，解決社區問題。而救世軍露宿者綜合服務發言人表示，本港約有七成露宿者患有不同程度的身心健康問題，有見及此，救世軍從一七年九月開始設立邊緣健康需要社群外展支援服務計劃，聯同醫療團隊及社工組織，定期外訪露宿者，關注他們的身心需要。



發言人又指，從過往的服務發現，露宿者的囤積行爲也是值得關注的部分，他們需要長期的介入及交流，才能願意打開心扉，接受團體協助清理囤積物。除露宿者的基本需求外，身心健康需求也非常重要，促請社會關注露宿者的全面需要。