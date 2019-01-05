東方日報A1：菜檔佔錶位垃圾山堆橋底　15年無人理

政府部門縱容「屯門兩街霸」，佔用公眾地方十五年無人理。第一霸是仁政街一菜檔，長霸兩個錶位作「私家卸貨區」牟利，貨車及一箱箱蔬菜橫霸行車線及錶位，令區內烏煙瘴氣，但運輸署指根據法例連續停泊車輛逾廿四小時才屬犯罪，食物環境衞生署及警方雖曾向菜檔及貨車發出定額罰款通知書及作出檢控，惟霸佔情況至今仍然存在。而第二霸為杯渡路拾荒婦，在天橋底堆成近兩百呎的垃圾山，衞生情況堪憂。區議員批評政府部門塞責，罰則過輕，變相縱容霸地，過往有關投訴不絕，惟政府卻「買佢怕」。



街霸問題無日無之，政府放任致情況加劇，單在屯門已有兩大街霸。其中仁政街近仁愛堂體育中心位置，是居民買菜出入的必經之路，但該處兩個貨車路旁停車收費錶泊車位，長期被兩架大貨車霸佔卸貨，一個個以發泡膠箱裝載的蔬菜，堆積在道路上，不但橫霸三分一行車線及錶位，更阻礙相鄰大廈的走火通道。據了解，街霸貨車屬於和平徑內兩個相連的菜檔「栢生菜檔」，菜檔店員回應查問時直認涉事貨車屬於其菜檔，並稱情況已持續多年仍相安無事。



而在仁政街不遠處的屯門市中心杯渡路天橋底，一名露宿該處的拾荒婦，將收集回來的「寶物」堆成近兩百呎的垃圾山，招惹蚊蟲老鼠令附近衞生環境堪憂。然而清潔工剛清理完，垃圾山又再重現，垃圾山更成爲屯門一道特別的風景，街坊經過紛紛搖頭大嘆無奈。據街坊透露，她以天橋底為家，以拾垃圾維生。本報記者曾見她在附近買壽司回到天橋底進食，與她交談時她不斷重複回答：「唔關你事！你理得我？」



屯門區議員歐志遠指出，上述霸佔問題存在超過十五年，過往共收到過百宗投訴，坦言︰「幾乎一落街就會有街坊投訴！」居民要求盡快將霸佔物品撤走，但多個政府部門依然「無符」。他批評，罰則過輕及執法不力是其中一個難以根治問題的主因，並說：「菜檔雄霸兩個車位做咗私家卸貨區，講緊係慳番幾十萬存倉費，你政府罰得個幾千蚊，點會有阻嚇力啊！」



就菜檔霸佔車位問題，食環署發言人回覆指，過去一年接獲查詢所指涉事菜檔阻街的投訴共十宗。根據記錄，去年一月至十二月中，曾向涉事店舖發出共廿張定額罰款通知書及提出卅二宗檢控。若店舖在公眾地方擺放物品造成阻塞，署方會發出一千五百元的定額罰款通知書，亦可向違例者作出檢控，一經定罪，最高可處罰款五千元或監禁三個月。



警方發言人則指，去年首十一個月，屯門分區分別接獲五宗及六十二宗涉及仁政街與和平徑交界一帶的阻街和交通阻塞投訴。而警方同期在上址向違泊車輛共發出五百〇七張定額罰款通知書。據了解，警方約三周前接獲投訴後已加強執法，上月更聯同食環署採取聯合行動。



至於杯渡路天橋底的垃圾山問題，食環署發言人回覆指，一六年至今該署共接獲十五宗相關投訴，曾向涉嫌堆放雜物人士發出共八次口頭警告，並在該處進行共三次清理行動。該署曾派員到上址調查，發現有人在該處堆放雜物，但由於個案涉及不同政府部門的範疇，該署已聯絡相關部門一同跟進。