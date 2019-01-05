美化木板屋長住 　闢花園吸毒

南亞假難民四散闢村，無法無天。深水埗通州街橋底被露宿者霸佔多年，僭建木板屋至今仍未完全清拆，東網去年11月便發現原居假難民已另覓新天地，於周邊地區重建「南亞新村」。事隔逾1個月，東網記者再重返現場，發現新村不但未被取締，範圍更有擴充趨勢，垃圾愈積愈多，臭氣沖天，更有露宿者將木板屋美化，似是打算長期霸佔。最離譜的是，有露宿者疑似在村內藏毒，烏煙瘴氣，成為社區噩夢。區議員批評，政府遲遲不拆村及設立禁閉營，隨時將問題擴散至整個香港。



「南亞新村」遍布油麻地及旺角，其中油麻地渡船街及麗翔道交界，有1間木板屋，由1名自稱由深水埗「南亞村」搬至上址的泰裔中年婦人與其丈夫佔用。昨日（4日)記者雖未見兩人蹤影，惟衞生問題愈趨嚴重，木板屋周圍的垃圾比去年11月時多1倍以上，發出陣陣惡臭。



而鄰近渡船街及欣翔道交界一行車天橋底亦被露宿者霸佔，前年曾發生大火，近期重新搭建多間木板屋，衞生情況惡劣，孳生大量蟲鼠，濃烈臭味更飄進油麻地果欄卸貨區內。記者去年發現上址有3間新簇簇木板屋，未見有人拆卸霸地木板屋，現時更被進一步美化，「裝修」得比以往更堅固及完整。



至於旺角「南亞新村」規模更大，櫻桃街公園對出渡船街一段橋底約百多米距離，建有至少6間木板屋，又有露宿者搭帳幕居住。早前記者巡查時發現其中最大的1間，「屋主」以竹枝圍起一角作私人花園，門口綁有雕塑頭像，並吊有練拳沙包及非洲鼓；有路壆疑亦因開路入村被撬爛。有露宿者在公路快線旁放置手推車等雜物，險象環生，甚至眾目睽睽之下隨地便溺。昨日記者目擊一名「村民」，鬼鬼祟祟在路壆草叢中取下疑似毒品後急急腳入村，未知是否準備「開餐」。



有果欄卸貨區工人表示，近期多了南亞人在附近街道流連及露宿，當中以渡船街及欣翔道交界行車天橋底最多，情況已持續一段時間，「呢度畀佢哋搞到神憎鬼厭，烏煙瘴氣，周圍都好污糟，都冇人敢行過去。」惟他坦言從未見過執法人員到場。



深水埗區議員、假難民關注組召集人李梓敬稱，經過多個政府部門連月拆屋行動，「南亞村」位置只餘下小量木板屋，不過他留意到有假難民逐漸遷移往鄰近地區，如通州街公園、南昌及昌新里行人天橋等，甚至「遷移」至附近分區如油麻地，故他促請相關部門應繼續加強執法，打擊有關假難民罪行。



另外，李擔心若政府無妥善措施處理該批無處容身的假難民，只會將問題擴散至整個香港，「政府如果唔從根本解決問題，拆完呢度佢哋好快就會去第二度藏身，另外一區又會造成安全同衞生問題。」他指政府可考慮設立禁閉營，安排提出免遣返聲請者入住，若有人在留港期間犯案便應被即時遣返。長遠而言，政府應該積極考慮香港豁免於聯合國《禁止酷刑公約》，從制度上杜絕假難民問題。