宿舍瀰漫濃烈裝修氣味　短暫逗留亦感不適

中大賽馬會研究生宿舍二、三座是否適合入住備受學生關注，東網昨到宿舍實地視察，發現宿舍內部幾乎任何一個角落，均可聞到異味，當中以低層及地下接待處的氣味最為濃烈，清潔工人忙於打開各房間的門窗，希望吹散異味。現場所見，有零星學生拖着行李準備入住宿舍，各樓層亦只有小量房間已有人搬入，公共空間(Common room)、健身室等設施無人問津，頗為冷清。



東網記者昨在居於研究生宿舍二、三座的學生帶領下，到宿舍了解實際情況，親身感受現場的刺鼻氣味是否如學生形容般嚴重。結果在高層位置聞到恍如變壞了的豆製品所發出的腐臭味，而在低層則聞到較濃烈的油漆等「裝修味」，若逗留一段時間，喉嚨即感不適，離開宿舍後則回復正常。



研究生宿舍二、三座在二○一六年奠基，去年底落成，宿舍面向吐露港，由兩座各十二層高的大樓、天空花園及多用途設施組成，總建築面積達一萬六千平方米。宿舍設計以融合多個綠色元素及可持續發展為賣點，設有綠化天台為大樓隔熱及降溫，為香港綠色建築議會「2014環保建築大獎」入圍項目。