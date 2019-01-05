探射燈：防煙門吹毀無修復　居民焗食風

超強颱風山竹吹毀多條屋邨防煙門，居民捱凍過年。藍田德田邨其中兩座、共約80扇防煙門；粉嶺華明邨至少6座、逾120扇防煙門遭吹毀，至今仍未重新安裝。有居民指拆走防煙門後「食正風」，亦有人擔心，一旦發生火警，後果堪虞。有立法會議員批評，管業處及法團罔顧市民安全，敦促盡快處理。



「天氣凍，近防煙門啲單位嗌晒救命。」身兼立法會議員及觀塘區議員的柯創盛表示，近日天氣寒冷，拆走防煙門令居民苦不堪言。他批評屋邨管業處及法團以招標及報價程序需時為理由，罔顧市民安全，直斥「收管理費嚟有咩用！」



柯表示，過往打風曾有零星防煙門被吹毀，惟從未有如此大規模的損毀，擔心超強颱風襲港，會再次吹毀防煙門。他續指，當務之急是安裝防煙門，政府應根據安全及消防條例，敦促管業處及法團盡快處理，並於安裝後定期巡查，確保防煙門符合標準，以防被吹毀。

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