探射燈：逾2萬噸斷木送堆填　業界嘆浪費

去年山竹襲港後，政府於啟德設立「臨時木料廢物收集處」，暫時存放廢木材供市民取用。環保署表示，共有85名團體或公眾人士選取435件木材，並將450件適合重用的木材送往各區的「綠在區區」，餘下逾2萬噸塌樹則送往新界西堆填區棄置。有木廠負責人直指政策落後，倡政府檢討廢木處置程序，增加重用再造的可能性。



除了大批山竹塌樹被丟棄，過去5年的園林廢物棄置量亦近100%。政府雖於2014年推出《減少和處理園林廢物指引》，個別部門會將園林廢物留在原地處理、把適合使用的樹幹製成路標及長椅，或製作堆肥等，惟棄置量一直高企。今年首10個月（不計啟德堆樹區的塌樹），政府各部門共收集24,773公噸園林廢物，多達97%被送往堆填區。



志記鎅木廠負責人權叔坦言，會接收政府承辦商轉交的樹木及折枝，惟木廠對原材料規格有較高要求以製成商品，故此木廠可接收的木材始終有限。他直言將山竹塌樹運往堆填區浪費，因樹木可回收重用，製成木櫈和簡單傢俬等。「政府真係落後得好緊要！」他建議長遠應訂立完善的廢木回收政策，例如可用作化肥、製成纖維板和培養菇菌等，政府應牽頭支持發展循環再造本地樹木，除可支持環保亦能減省用於堆填的高昂花費。

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