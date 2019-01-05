探射燈：屋邨冧樹未處理　藏傷人塌泥危機

去年9月襲港的超強颱風山竹餘威未了，多條公共屋邨的塌樹仍一塌糊塗。天水圍屋邨逾10棵大樹倒塌，榕樹連根拔起橫亘花槽；慈雲山及觀塘屋邨附近山坡多棵傾側的樹未處理，塌樹隨時壓向民居，更恐鬆脫泥土易傾瀉。房屋署不但清樹慢，有樹木專家更指部分塌樹扶正可重生，但政府卻只「先斬再種」，促當局考慮更環保及節省成本的方法。



天水圍天耀邨耀盛樓對出花槽，至少7棵榕樹遭山竹蹂躪吹倒，居民鍾先生指，其中3棵被扶直已長出新枝葉，惟1棵倒塌榕樹仍橫亘花槽，樹根底部連同大量泥土翻起，房署只派人清理阻礙行人道的枯枝。邨內樹木殘枝處處，近耀盛樓入口的大樹雖未倒下，數條斷枝搖搖欲墜，推着嬰兒車的居民許先生坦言不敢帶同幼兒走近該處，憂慮斷枝跌落會被擊中。



慈雲山慈樂邨對開一處山坡，有數棵台灣相思被風吹至連根拔起，高逾10米的樹幹傾向住宅，半倒大樹不但對民居構成威脅，更恐沒有樹根抓緊泥土，容易發生山泥傾瀉。觀塘順天邨天琴樓對開一個山坡，亦有一棵大樹連根拔起倒臥，對落為繁忙行車線，惟現場並無任何告示或圍封。



香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠分析，天耀邨的榕樹是種植過密及樹根太淺而出事，數棵被扶正的塌樹若長出水橫枝即代表有機會重生，比移走再種新樹環保及省錢。趙批評，因扶正大樹需要大型機器及封路等，部門往往「捨難取易」，寧願把樹清走一了百了。趙又指，政府應好好吸取山竹教訓，日後種植新樹時要選合適的樹種，及避免讓生長空間過於狹窄。



房屋署發言人指，轄下範圍約有5000多棵樹木在山竹期間被吹倒，需分階段處理。房署並沒有中央備存有關塌樹的投訴數據。發展局發言人就指，山竹過後每日動員超過1萬人進行清理，預計今年第1季前可逐步完成清理工作。保安局正統籌有關颱風的應變及善後檢討工作，政府將根據應對山竹的經驗，循多方面檢討颱風的應變及善後工作。

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