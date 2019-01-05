商界指收回高球場土地阻傾生意　黃遠輝：有小小誇大

土地供應專責小組發表土地大辯論最終報告，分別就短中期及中長期提出共8個選項建議方案。小組主席黃遠輝今早(5日)出席電台節目表示，香港的土地供應量已經「透支」，過去一段時間無認真覓地，現時已無剩餘時間和空間，可以任性地選擇只做某些土地供應選項，而且遠水不能救近火，只填海是不可行，必須多管齊下，短中期措施同時執行，爭取時間造地。



他續指小組報告如實反映社會意見，看不到政府會選擇性不做某些建議，雖然部分建議或會令一些持份者受影響，感到不滿甚至用上迫害的字眼來形容，他認為可以理解，但強調無一個選擇是無痛，問題是如何平衡「小我」和「大我」，達到「大我」的利益，協助在水深火熱的基層市民解決問題。



對於香港高爾夫大聯盟指，收回部分粉嶺高爾夫球場土地，將影響企業家和銀行家傾生意，以及無法舉辦國際賽事。黃表示，自己一向有打高球，每年都會觀看香港公開賽，清楚舉辦賽事的條件，認為收回部分土地後仍可以舉辦，若果指收回部分球場用地，跨國公司就不會來港設總部，或無地方傾生意是有「小小誇大」。他亦指，發展32公頃的高球場可以興建4600個房屋單位，但在地盡其用的原則下，相信供應量會更多。



提到公私營合作發展私人農地，黃認為政府應該成立一個獨立架構處理，至於有關架構應由甚麼人組成，以及應該取回多少土地用作公營房屋發展，應留待發展局局長制訂及公布，但他強調正正要多管齊下造地，才會有誘因，令私人農地的發展商願意加入共同發展的大趨勢。