龍翔道女乘客拋出車慘死　專家提醒租車緊記檢查安全帶

龍翔道昨晚(4日)發生GoGoVan奪命車禍，女乘客拋出車外慘死。肇事客貨車今早(5日)仍然被扣留在九龍灣車輛扣留中心，而出事現場則留有長長胎痕。據香港汽車工業學會會長李耀培表示，今次意外，相信死者因沒有佩戴安全帶或安全帶配帶得不妥而被拋出車外。



李續指，現時法例規定客貨車的中排乘客亦需佩戴安全帶。而一般出租用的客貨車，中排座位大都可以褶起以方便送貨，有時候，安全帶會因此收起，所以若有乘客上車時，可能未有察覺有安全帶，而且這類安全帶，不像私家車安全帶會自動調校，所以即使佩戴後，也要自己手動，按自己的情況調校。李提醒市民若租用或乘坐客貨車，而要坐於中排時，要緊記使用安全帶。



龍翔道過去曾發生多宗嚴重車禍，本月3日，一輛紅色小巴疑cut雙白線失控，致撞向一輛七人車及的士，小巴繼而再剷入巴士站釀3傷。2017年7月，龍翔道近斧山道，兩輛往觀塘方向巴士相撞，最少15人傷。2010年12月，被網民稱為「龍翔道車神」的回收場少東陳孝廉駕駛疑經改裝的火紅戰車，在天馬苑對開，以時速130公里高速切線爬頭時，失控剷上行人路，掃毀鐵欄及路牌，繼而全車「散晒」，他拋出車外，斷頸慘死。