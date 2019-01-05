內地8女歲童就診2天後亡　家屬質疑港深醫院醫療失誤

深圳福田福民片區一名8歲章姓女童，周二（1月1日）及周三（2日）兩度到香港大學深圳醫院（下稱港深醫院）就診，均被診斷為上呼吸道感染，但到了周四（3日）病情突然惡化，經搶救無效死亡。家屬認為港深醫院醫療失誤，導致孩子死亡，院方則建議進行屍檢確定死因。



章父表示，女兒在周一（12月31日）中午開始出現頭暈症狀，翌日下午2時許到港深醫院求診回家後，按照醫生指示服藥但未見好轉，「周三又到港深醫院掛號看病，醫生重新開了藥，吃了後還是沒有好轉」。根據章父展示的兩次急診科臨床診斷均為「急性上呼吸道感染、胃腸功能紊亂」；然而周三晚上10時許，女童仍未退燒，翌日凌晨更出現腹瀉。



章父續稱，到了上午9時左右給女兒餵粥，「餵到第3口時孩子的眼珠子有點往上，感覺不太正常」；隨後福田人民醫院派來救護車將女兒送院，途中隨車醫生表示她的心跳快停止，「就在救護車上進行了搶救，但是搶救了一個多小時，沒有搶救過來，當場宣布孩子死亡」。章父認為，女兒平時身體良好，不久前還參加學校運動會，並贏得100米跑的冠軍，認為她突然死亡與港深醫院的診療有誤不無關係。



針對家屬的質疑，港深醫院回覆稱，院方已向患兒家屬說明，如對治療存有異議，建議解剖進行屍檢，並通過醫療損害司法鑑定、訴訟及仲裁等途徑解決爭議，並稱會積極配合，希望公安部門作出相應調查。院方又指，患兒家屬等20多人於周四晚上10時許至周五（4日）凌晨3時許，在急診科擾亂秩序，目前警方已處理該宗醫鬧事件。