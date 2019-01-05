東網透視：環保非靠講　零廢物派對連碟都食埋

每逢大時大節，派對聯歡會製造不少垃圾，有沒有想過來一場「碟都食埋」的派對？有環保初創企業舉辦多場零廢物派對，餐具用麵粉等材料製成窩夫碗和匙，又有小麥製成的印度可食用碟，並選用太陽能燒烤爐。創辦人黃穎脩認為，現時香港環保水平落後國際，希望以創意方法令大眾覺得「環保都可以好好玩」，最終可做出產自香港的環保餐具。



去年6月成立的「青BB環保創意團隊」現時主力籌辦名為「裸食三十」的環保食宴，當中使用不同的國際環保產品，如德國的荷葉碟等。黃表示，「傳統認為燒烤一定會產生大量廢物，故青BB上月舉辦2場由零到零嘅綠色燒烤派對」，每場約有30至40人大人和小朋友參加，希望參加者可在日常生活中實踐環保概念。



綠色燒烤派對中，參加者先將粉漿倒入特製窩夫機做出匙羹和碗，再用太陽能燒烤爐或紙製燒烤爐配環保竹炭烤熟有機蔬果，品嘗完蔬果後，更連餐具亦「食埋落肚」。凌太帶同3歲女兒參與，她認同現時開派對為方便經常使用即棄用品，希望透過參與活動，體驗如何在派對中可為環保出一分力，而更重要是「畀小朋友學到環保概念，幫到將來的環境」。



黃穎脩曾於國際會計企業擔任管理層，在安穩工作及離職創業關口猶豫半年，得家人支持踏上創業之路，「佢哋鼓勵我，話做環保對社會嘅影響畀以前大好多」。創業半年，黃笑言「問題天天都多」，最嚴峻是資金問題，每一場「裸食三十」成本約為1800港元，曾有非政府機構因財政預算不足，他減收費用1000港元為機構舉辦活動，「每次活動都係賺小小，再投資落下一次」。每次舉辦活動後，他看到參加者開心及承諾會更環保都會覺得好滿足



他說，未來會舉辦「剩食水果茶到會」，在果欄等收集水果製作果茶，亦會與香港中文大學宿舍合作，最快今個月起於宿舍的公共空間擺放共享外賣袋，讓宿生出外購物時可減少使用膠袋。該公司現有10多位成員，黃希望令香港每個角落都「青BB」，重塑綠色氛圍。