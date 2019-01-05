石頭插天線追蹤美氣象衞星　天文台土炮裝置轟動世界

香港天文台的發明曾經威出國際？天文台最新一期「氣象冷知識」推出第二期「天文台全民歷史研習班」，細數過去有趣故事。原來，天文台曾經發明極便宜的追蹤衞星方法，利用一個舊油桶，放着一堆石頭，插着天線，再加上無線電收音機及舊電視機，就能追蹤到美國氣象衞星送返地球的信號，更能把信號轉成高質的衞星圖片，整個裝置只花費200美元(約1560港元)左右，轟動世界。



1960年初，美國花費巨資研發及發射衞星，天文台在1966年已發明到以低廉的成本製作裝置接收衞星信號，令市民可首次看到風暴及其他天氣系統情況。這種「人肉接收衞星信號」的方法吸引到美國派遣記者到港採訪，可謂揚威國際。



天文台當年為記錄天氣絞盡腦汁，高級科學主任宋文娟指，日佔時期，天文台職員被困在集中營仍要工作，惟集中營環境惡劣、資源短缺，職員便以營內的煙包紙及餅罐附送的動物卡紙記錄天氣觀測資料。



宋續稱，天文台1884年起已在尖沙咀總部記錄恒常氣溫，更於2017年獲世界氣象組織認可，成為首批百年觀測站，至今130多年歷史，從紀錄中看到香港氣溫有顯著上升，反映全球暖化現象。