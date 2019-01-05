料今年度盈餘400多億　陳茂波稱港下行風險大

新一份財政預算案下月27日發表，財政司司長陳茂波今(5日)接受電台訪問時表示，去年宣讀財政預算案時預料今年度會有400多億港元盈餘，相信實際數字與當時預料差別不大，而香港第三及四季出現放緩，展望2019年全球會有多種不確定性，整體下行風險較大，但認為未來數年會否出現赤字是言之尚早。



他解釋，受中美貿易戰及美國加息影響國際資金流向，地緣政治也不能忽視，料本地金融市場波動及樓市有所調整。他續指，預算案以「撐企業，保就業」作考慮方面，希望穩定經濟，開支會繼續「應使得使」，且會有逆周期措施，減輕經濟放緩對市民的影響。



有現場觀眾問及「明日大嶼」遠景，擔心計劃耗資過萬億港元。陳茂波強調「明日大嶼」是突破長久土地不足，並行前一步建土地儲備，計劃亦能打通新界西及九龍西交通，並令就業布局平均。他重申有信心資金足夠應付計劃，強調不會做財政未能負擔的項目，而「明日大嶼」可分期建造，冀市民疑中留情。



陳茂波表示，留意到市民有能力供樓置業，但未能承擔首期的情況，指適當時會作出調整按揭成數限制，但目前不宜訂下指標，以免令物業市場火上加油。另外，多名市民關心去年預算案中公布向合資格人士派發4000港元，陳對至今仍未發放表示抱歉，又稱申請人不一定要提供住址證明，提供聯絡方法亦可以。