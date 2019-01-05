網民熱話：巴士逼爆　鄉音大媽中門搶閘上車反鬧車長

乘搭交通工具時要遵守規矩是常識。日前有巴士乘客目擊一名大媽從「中門」衝上已滿載的巴士，又大聲批評巴士車長「唔開前門畀佢上車」，結果遭車上乘客齊齊聲討，最終大媽在群眾壓力下，走到前門再上車，目擊者認為「呢啲野蠻行為真係要譴責。」



事發昨日（4日）上午約9時，乘客Kaeru Kaeru在往荃灣西方向的43x巴士上，目擊一名帶有口音大媽在巴士中門上車，同時「大大聲反指司機唔開前門，唔畀佢上車。」不少乘客看不過眼，聲討大媽「唔守規矩、唔入錢、攪亂秩序。」結果大媽在眾人壓力下，在下一站落車，再到前門上車，目擊者指「有冇入錢就要問司機喇！」



發文者解釋，當時車廂已滿客，「司機唔開前門畀人上車很正常。」目擊者又形容，大媽由中門上車已理虧，「仲惡人先告狀話係司機唔開前門畀佢上車」，強調「香港講秩序，要排隊㗎！」有網民留言，認為「愈多新移民，愈多類似事件發生！」更有人指涉事大媽「擺明就想唔畀錢。」



網民有話說

Chi Kwong Chan：愈多新移民愈多類似事件發生！

Winnie Tung：中門上擺明就想唔畀錢。

Smartho Keung：開樣啦！



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