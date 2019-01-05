涉盜韓商2200萬元化妝品　中年漢稱按貨單交貨

警方接獲一名韓國籍商人報案，指他去年委託一名本地男子將一批市值約2200萬港元的化妝品，暫存於元朗福喜街一貨倉，惟至上月商人發現該批化妝品不翼而飛。警方接報調查下，發現該本地男子涉嫌打開貨倉讓他人運走該批化妝品，遂將該男子拘捕，控以一項盜竊罪。被告今被押解到屯門法院提堂，暫時毋須答辯。裁判官將案押後至2月15日再訊，並批准被告以20萬港元保釋。



46歲被告蔡世鏢，報稱自僱人士，被控於去年12月4日至5日間在元朗福喜街一個貨倉，偷竊2880箱化妝品，總值2200萬港元，屬於洪成奎的財產。



控方指稱，事主在韓國經營化妝品生意，曾委託被告在香港為他儲存及運送涉案貨物。至去年12月，事主發現倉內有關貨物失蹤，他曾質問被告，被告指貨品轉送其他地方暫存，並提供了地址讓事主尋回貨物，但其後事主發現只是假地址，於是報警。警方調查發現被告曾開倉把涉案貨物讓他人運走，於是拘捕被告。被告曾向警方指他讓其他人取去貨物，是因為他相信貨物屬於對方。此外，控方指該名「取貨人」仍然在逃。



辯方則呈遞有關貨品的單據，指被告從貨單資料得悉，有關貨物是從內地天津運送來港，而非控方所指由韓國運送來港，因此按照貨單資料把貨物交予相關內地商人。



裁判官考慮涉案貨物價值雖高，但控方仍需時調查，最終批准被告保釋。據早前資料指，警方於日前拘捕被告後，在上水一倉庫起回全部贓物。