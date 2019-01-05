網民熱話：大掃除清出53隻單丁襪　都是工人錯？

農曆新年將至，不少人已開始大掃除。有網民在Facebook「外傭僱主必看新聞訊息」群組發貼，指大掃除時打算清出舊襪，期間赫然發現大部分的襪都是「雙缺一」，之後竟然愈數愈多，足足有53隻單丁襪！發貼的網民指多得工人姐姐工作態度馬虎，令這些襪全部報廢，更自嘲指「好少啫，53隻。」不少網民紛紛留言指感同身受。



家中出現無數隻單丁襪的確令人頭痛，有網民建議「唔好浪費」，指冬天穿長褲時，左右腳不同襪都無人知；有人就樂觀地建議不如「用黎(嚟)清潔，笠住隻手就可以抹野(嘢)。」另有網民提出實際建議，指下次買同款襪，即使每對有一隻不見了，也可湊成一雙穿着。



不過，有不少網民就認為未必是工人姐姐的錯，覺得有機會是「畀洗衣機食咗」，指有時拆開洗衣機喉可能會出現「殘屍」，建議洗襪時要用洗衣網收集所有要洗的襪，就不會再有襪無故消失。



網民有話說



Millie Chow：佢點做到架(㗎)？？？



Lulu Lam：換個角度去看，都好嘅，趁機～斷～捨～離～。



Yin Ling Elaine Wong：所以我買襪同款會買幾對，唔見咗一隻都可以照著(着)， 我自己洗洗下(吓)都會唔見咗啲襪。



K P June NG：Same here……洗衫的襪子如入黑洞……全部得返一隻。摺完的褲加大碼、中碼、小(細)碼、加小(細)碼，也可放小(細)碼的去加大碼櫃桶，應該是雙目失明的。



Crystal Lai：以前我自己洗都會唔見咗幾隻， 我懷疑洗衣機肚餓食咗落肚。



維珍娜：請咗第5個工人，佢哋都係咁。唔知點解襪洗洗下拼唔返(番)一對嘅！咁我唯有樂觀啲啦，有啲用嚟裝肥皂防蟲，有啲就著(着)鴛鴦襪囉。



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