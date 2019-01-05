每日一片：私家車出路口遭硬撼　網民：電車篤油？

在港島區駕駛除了留意一般車輛外，還有電車，事關遇上意外，電車可謂「避無可避」。昨日(4日)鰂魚涌發生一宗涉及電車的交通意外，一架私家車從停車場駛出，企圖橫越多條行車線到對行線時，就因「走得太前」，停在電車路軌上，結果被一架剛駛至的電車硬撼車頭。事件在網上引起熱烈討論，有人更笑稱是電車「篤油」所致。



事發於昨日下午近一時，片段由巴士車Cam所拍。片段開始，巴士沿英皇道向柴灣方向直駛，期間到一幢大廈停車場出口時，剛有私家車駛出，巴士車長禮讓地停車，讓對方先過，原來私家車司機打算右轉對面行車線，司機一邊慢駛一邊觀看交通情況，惟駛至電車路軌時，才發現一架電車正駛至，雖然電車司機已響按及急煞，私家車司機亦隨即停車，但瞬間電車已撞向私家車車頭，發出巨大撞擊聲。



網民看過片段後，紛紛化身專家，研究肇事原因，有人直指是司機大懵，竟將車停在路軌上，「唔撞至怪」，有人更抵死稱是電車的錯，「一定係電車篤油」、「電車做乜唔扭軚避，右邊大把位」、「咁嘅距離都停唔到，電車一定用咗光頭胎。」不過亦有心水清網民認為是讓路巴士導致意外，因為巴士停下剛好阻擋私家車司機視線，才令對方愈駛愈前，形容車長是「好心做壞事」。