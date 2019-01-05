3長者墮電騙失款242萬　19歲大專生收錢賺佣落網

兩名分別79歲及81歲老婦，在去年12月中旬，接到自稱為電訊公司及北京公安局人員的騙徒電話，對方聲稱她們牽涉內地洗黑錢案，要求她們將2.6萬港元及1.2萬港元現金，交予自稱北京公安局調查員作保證金。一名男騙徒及後假扮公安局人員上門收款，兩名受害人其後向家人透露事件，始懷疑上當受騙，分別於去年12月27日及今年1月2日報案。



此外，一名83歲老翁，去年12月初收到自稱入境處及北京公安局人員的騙徒來電，對方指他牽涉內地的詐騙案，要求他交出銀行戶口的網上理財密碼，騙徒又上門陪同老翁辦理手續，將資產轉到該戶口以證清白，老翁及後發現戶口內的239萬港元不翼而飛，疑被人將該些款項轉走，遂於前日（3日）報警求助。



警方經深入調查後，昨午3時許在港島東區，拘捕一名19歲青年，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」，相信他與上述3宗案件有關，涉款共242萬港元。行動中，檢獲一部手機，內有疑似偽冒虛假公安局工作證的圖片，又檢獲懷疑騙徒收到的佣金及部分贓物。據了解，疑犯報稱為大專生，早前曾收到電騙黨電話，他及時識破無損失，惟他無即時報案，反而加入電騙黨，協助歹徒上門收取騙款，或帶受害人轉帳從中收取佣金。



警方表示，行動已成功阻截相信與案有關的部份犯罪得益，正調查疑犯是否涉及更多案件，以及是否有幕後集團操縱。警方初步調查後，相信疑犯另涉及最少兩宗同類案件，兩宗案件的受害人均未有報案，涉款共數萬元，呼籲懷疑受騙市民報案。



東九龍總區重案組總督察譚威信指出，相信騙徒的電話隨機打出，並非針對任何年齡層，而電話亦並非由本地打出，懷疑有人使用軟件更改電話號碼以減低戒心。騙徒上門與受害人會面時，會向對方展示手機，內有一張疑似為偽冒虛假公安局工作證的圖片，以博取受害人信任，雖然與正式的工作證樣式不同，但長者因不知情會輕易「中招」。



根據數字，2018年1月至11月，警方共錄得520宗電話騙案，比前年同期的915宗，減少395宗，跌幅43.2%；當中有480宗涉及金錢損失，較前年同期的766宗，減少286宗，跌幅37.3%；至於損失金額共4830萬港元，較前年同期大幅下跌1億7596萬港元，跌78.5%；單計假冒官員電騙案，有277宗錄得損失，涉款3580萬港元。