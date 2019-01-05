清萊府軍警檢122.8萬粒冰毒　擊斃4名毒販

泰國執法部門繼續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，清萊府警方及軍人周四（3日）在府內兩地狙擊供貨上海仔的毒販，合共擊斃4人，檢獲122.8萬粒冰毒，市值約1473萬港元。



兩宗案件均於晚上發生，在接近緬甸的美占縣，警方在一條次級公路設置檢查站，截停一輛可疑客貨車，並在車上搜出80萬粒冰毒，市值約960萬港元，但司機趁黑夜逃去無蹤。



而在美發弄縣，偵察兵接到線報，深夜在距離公路主幹道的林間，發現7至10名男子偷運毒品，雙方展開激烈槍戰。軍方周五（4日）清晨清理現場，發現4名毒販被擊斃，他們各有一個背包，共檢出42.8萬粒冰毒，市值約513萬港元。



今次是過去59日內第9、10宗涉及中泰及緬甸的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致上海仔急於尋找出貨渠道，將緬甸的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝，最近又返回鄰近泰國地區匿藏。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

