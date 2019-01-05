義教跳舞向學生授人生道理　20年女義工獲嘉許

香港義工聯盟今日(5日)舉行第5屆傑出義工嘉許禮，表揚近2000名義工及200個義工團隊。當中獲優秀青年義工金獎的歐陽鳳盈稱，20年前在父母鼓勵下做義工，服務範圍包括探訪獨居長者及有需要人士，亦為他們送上物資，5年前她更運用個人所長，在社區中心義務教導低收入及少數族裔的青少年跳芭蕾舞及爵士舞，帶他們去不同社區表演，助他們建立自信和尋找夢想。



她指義教跳舞同時，亦教導他們做人道理，如何尊師重道、自理，更教導少數族裔人士學中文。她說有幾個患過度活躍的學生透過跳舞變得更專心，她希望以生命影響生命，繼續鼓勵身邊親友及青少年加入義工行列，擴大社工團隊。



獲優秀義工獎的陳彩金因丈夫生意失敗，一夜間由大屋搬公屋，初時十分不慣，偶然下認識當時的一名義工，該義工幫助她認識朋友，了解社區，解決生活大小問題。她之後希望能盡綿力幫助有需要的人，於是到石硤尾居民中心做義工，一做30多年。她笑自己像中心職員，協助統籌各項活動及每天派飯盒，做義工期間亦與不同長者聊天及開解他們，感受到猶如一家人的親情。