水警海關反走私　拘一男檢100萬元貨

水警小艇分區巡邏小隊、水警總區特遣隊、水警北分區特遣隊，聯同香港海關海域聯合特遣隊人員，今日(5日)凌晨約1時半，於西貢大灘海一帶水域展開反走私聯合行動。期間，執法人員於高流灣發現兩艘可疑快艇往内地水域駛離，埋伏於附近的小艇分區快艇見狀展開追截，最後在西貢短咀以東的香港水域邊界內，成功截停其中一艘快艇。



執法人員登上快艇調查，檢獲共22箱懷疑走私物品，包括中藥材（受管制乾海馬）、平板電腦、手提電腦、投影機、相機、手錶及電話零件，貨物總值約100萬港元。快艇上一名姓蘇(51歲)的本地男子涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」、「企圖輸出受管制（附錄II）物種」、「危害他人海上安全」及「沒有跟從獲受權人員指示停下」被捕。他正被扣留調查，案件將交由海關跟進。



警方強調，根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年，而根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法出口瀕危物種，定罪後最高可判罰款500萬港元及監禁2年，市民切勿以身試法。