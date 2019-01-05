山竹成去年最熱網絡話題　鄭若驊僭建亦上榜

民意觀察研究中心今日(5日)公布「2018年熱門帖文及話題：Facebook媒體專頁分析」調查結果，發現去年9月襲港的超強颱風山竹是年度最熱門話題，在最熱門的首10則貼文中有7則均與山竹有關，其餘熱門話題包括立法會議席補選、一地兩檢、港珠澳大橋、沙中線工程等，近日因「放生黎智英，唔告梁振英」而備受外界批評的律政司司長鄭若驊，其住宅僭建醜聞亦位列去年熱門話題第10名。



是次調查涵蓋164個香港媒體專頁，根據每個專頁貼文的分享次數、回覆數量和表達心情的數量按比例合加，計算出「熱度值」並以此排名，分析網民關心的議題。



調查指出，山竹成為最熱門話題，反映山竹威力大，不單香港市民密切留意，亦吸引不少外國人士關注，同時山竹對市民生活影響極大，新聞焦點在於政府的善後和應變工作差，在交通運輸尚未恢復的情況下，大量市民需趕上班，造成混亂，引起市民不滿。



研究中心主席鄧咏駿指出，上一次調查有較多娛樂新聞，今屆取而代之是較多政治和民生話題，大多包括市民批評政府的不足之處，包括鄭若驊身為政府重要官員出現嚴重疏忽、政府監察不力造成沙中線工程醜聞、港珠澳大橋配套不足導致東涌「塞爆」等。



研究中心副主席陳偉強指，參考網民回覆的用字統計，上一次調查網民的用字感情色彩較多，如用「淋病」等形容特首林鄭月娥，但今屆大多是實在而有根據的批評，反映政府施政有很多不足之處，令市民要到網上表達不滿。陳又以山竹為例，指山竹襲港翌日交通不便，導致一些平日鮮有表達政治立場的市民也感氣憤，直斥政府「一團糟」。



陳形容網絡上理性批評升，是對政府「敲響警鐘」，狠批林鄭月娥不要自以為施政做得好，應當多上網留意網民的理性討論和批評，反思改進，否則民望一直下跌，民怨會愈來愈強，造成更多社會不穩定的因素。



至於去年12月，鄭若驊宣布不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL公司5000萬港元一案未有成為十大熱門話題之一，陳對此感意外，直言事件嚴重，排名應更高，強調其落榜原因值得研究，例如是否市民已習慣政府高官「無德無才」，故對有關新聞沒有太大興趣。