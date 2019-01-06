鴨記街檔易壞卡　門市購買售價高

「成程冇哂心機！」外遊期間電話失聯令市民手足無措。苦主何小姐一個多月前曾在深水埗鴨寮街購入兩張日本七天無限上網的漫遊卡，每張售價八十五元，惟行程第三日突然無訊號及無數據，查詢電話亦無法撥打，情況維持近一日。另一名苦主鄭小姐數年前曾在內地網站購入一張美國漫遊卡，豈料到埗後才發現開通程序繁複，跟足說明書的步驟仍無法使用，經求助後翌日才有客戶服務員幫助，直言：「好麻煩！」



不少市民在鴨寮街選購漫遊卡，並稱為「鴨記卡」，記者發現最少有廿個攤檔售賣漫遊卡，適用地區遍全球，港人旅遊熱點日、韓、台均有，有效日期由五至十五日不等，部分甚至可自行充值便可使用一個月或以上。記者向檔販查詢日韓兩地漫遊卡售價及如果該卡無法上網可否退換。該檔販推介八日數據量共8GB的漫遊卡，售價為八十八元，指無法上網的情況甚至少出現，並說：「除非個網冧咗啦！」檔販又指，如卡因損毀無法使用，便可憑單據到該店退款，坦言：「一百張有一張壞都好正常啫。」



記者其後到附近的電訊商門市查詢，職員推介七日數據任用漫遊卡，惟只有五個地區適用，售價為一百九十三元。當記者問為何售價較「鴨記卡」貴一半時，職員直言門市售賣漫遊卡有保證，並說：「起碼用唔到你一定搵到我哋啦！」