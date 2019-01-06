網購漫遊卡涉司法管轄權　執法存困難

本港銷售漫遊卡過去處於「無王管」狀態，惟因投訴日增，港府在○七年曾實施「要約提供電訊服務的類別牌照」，受牌照規管的類別包括WiFi蛋服務及預繳國際話音或數據漫遊服務等，但當時當局採寬鬆模式規管。業界人士透露，今次政府擬加強規管措施主要原因牽涉網上銷售，惟網購漫遊卡涉及司法管轄權問題，擔心執法存在困難。



○七年前，市民外遊時只會打長途電話，當時電訊商漫遊收費昂貴，有商人便向電訊商大手買入漫遊卡，再以半價或更高的折扣出售，由於商販在港沒有營運任何通訊設施，加上漫遊卡屬預繳式，部分商人收款後「走佬」，令消費者投訴無門。針對有關問題，當局便決定設立牌照作規管，指明轉售商會成為牌照持有人，在銷售時須向列明其聯絡方法、公司名稱及電話卡的有效日期等，以便消費者掌握有關資訊，亦讓當局可跟進源頭。



「唔理你係鴨寮街買又好、便利店買都好，總之貨不對辦，政府就搵個轉售商追究，咁佢先唔敢亂畀啲零售商去賣，呢個最有效嘅規管方法。」不過，當年不採取預先登記制度，業界人士指因當局認為以寬鬆的模式規管較好，決定毋須要牌照持有人作申請、繳交牌照費等事宜。事隔多年，政府因應市場變化就有關牌照作出檢討無可厚非，但規管網上銷售對執法構成一定難度，他舉例︰「如果我係菲律賓，係Facebook開專頁，又唔去登記就賣卡，通訊辦係咪嚟捉我呀？」