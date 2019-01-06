政府擬規管銷售　市民外遊上網捱貴卡冇得揀

農曆新年長假期在即，不少市民外遊時會買定俗稱「漫遊卡」的國際數據電話卡，但近年有關投訴持續增加，去年首十一個月已有一百零五宗。鑑於行內「無王管」情況嚴重，通訊事務管理局辦公室上周五起發表諮詢文件，其中一個方向是規定轉售商要預先登記才可批發或零售，惟規管銷售後成本將上升，市民日後無選擇下要「捱貴卡」，立法會議員憂慮規管過嚴或行政程序太繁複，等同是扼殺小商戶生存空間及市民選擇權。



外遊時打卡放閃、搜尋景點資訊，全部需要漫遊數據，未出發先買卡幾乎成為港人外遊前的指定動作。不少港人會從不同途徑購買漫遊卡，部分或屬水貨，即由旅遊當地的電訊商出售的儲值卡，因每張卡售價較一般電訊商的收費平一半、甚至三分之二。近年有商人更在社交網站開設專頁，吸引不少市民購買，惟有關消費爭議亦不斷上升。通訊辦轄下的「電訊服務用戶及消費者諮詢委員會」最新文件顯示，網上售賣漫遊的消費糾紛頻生，不少均涉市民抵達外遊目的地時無法使用有關電話卡等。



消費者委員會的統計亦發現，一六年涉及數據漫遊電話卡的投訴有一百零二宗；一七年則上升約一成九，達一百廿二宗；去年首十一個月已有一百零五宗，若計及聖誕外遊高峰期的個案，趨勢仍居高不下。全港主要電訊商均為其會員的香港通訊業聯會主席劉貴顯指，有關投訴是低估現況，坦言：「嗰啲卡一般都係一百數十蚊一張，就算用唔到或者貨不對辦，市民都好少會去投訴啦！」但相關投訴個案依然上升，反映愈來愈多人在網上或零售店買卡。



現時有關國際數據電話卡銷售的規管，雖訂明業者要有「要約提供電訊服務的類別牌照」，從「上游」規管轉售商或批發商以監管「下游」的零售商，惟有關牌照毋須事先申請及登記。通訊辦上周五已就規管事宜進行公眾諮詢，檢討範圍包括是否要該類別牌照持有人預先登記，如不登記而作銷售，可按《電訊條例》第卅六條處罰，初犯者最高罰款廿萬元，再犯者則最高罰款額則為一百萬元；牌照持有人須每年更新資料，諮詢期將於下月一日結束。



立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆認為，設立登記制度有助保障市民消費權益，但擔心因手續繁複，變相扼殺小商戶生存空間。她促請當局簡化登記程序，如只須網上登記一次即可，並應將所登記商戶資料公開，供市民參閱。資訊科技界立法會議員莫乃光認為當局應朝整頓行業下手，增加罰則提高阻嚇性。



市民對政府擬收緊規管漫遊卡議論紛紛，萬先生認為規管不能太嚴，以免剝削市民光顧小商戶的權利，坦言：「其實就唔好咁嚴，畀市民多啲選擇。」另一市民劉先生指，加強規管是好事，自己曾購買漫遊卡花了很多時間才能用，直言︰「可能可以減少一啲呢類問題囉。」而一直因「太貴」不使用電訊商漫遊計劃的陳先生，對加強規管感到矛盾，明言：「其實好矛盾，唔希望咩都畀大財團玩晒，想幫襯啲小商戶，但係又唔知小商戶有冇規管，對小市民有冇保障。」