賣樓女業主終收款　東亞銀行被轟唔告都唔還錢

由李國寶出任主席兼行政總裁的東亞銀行，早前被指「過橋抽板」，在出售西環一個銀主盤單位前，取得一名沒有欠債但共同擁有該單位的女業主簽字交出單位，但東亞銀行成功以六百多萬港元賣出單位後，卻未有依女業主原本開出的條件，將賣樓後的一半得益支付給她，結果被女業主上月底入稟高院民事控告。事件經東網及《東方日報》報道後有突破性進展，有疑是當事人的報料人向東網透露，東亞銀行在剛過去的除夕開出支票還款，質疑東亞銀行「唔告都唔還錢」。



報料人在剛過去的除夕傍晚，向東網提供一張相片，相中顯示一張面額三百廿萬港元的支票，由一間律師行開出，而款項是支付給該民事案女原告吳楚珠的代表律師行。相中更附上一張手寫字條，寫有：「唔告都唔還錢，一出告票及多謝貴網報道，我的律師今天(2018年12月31日)已收到東亞銀(行)經律師送來的$320萬的支票，謝謝！」字條亦寫上該民事案的案件編號。



東網亦致電給讀者欲聯絡吳女士作出確認，接聽的女士證實已收到支票。該案女原告於上月廿四日，指控被告東亞銀行有限公司。她在入稟狀中透露，自己是水街五號昌榮閣一個銀主盤單位的兩名業主之一，於去年六月七日簽署了一份文件交給東亞銀行，藉此將該單位交吉給東亞，目的是讓東亞以銀主盤出售該單位。



不過，東亞銀行於去年十一月廿二日以六百多萬港元賣出該單位後，卻違反與原告之間的合約或原告簽署上述文件所列出的條件，拒絕把其中一半賣樓得益支付給原告。原告因此控告東亞銀行違約、侵權和違反信託，並向被告索償。事件在上月廿七日於東網及廿八日於《東方日報》報道後，東亞銀行在卅一日開出支票還款，趕及在一八年最後一天了結糾紛。