探射燈：野豬為患恐播病　區議員促管理

除內地非洲豬瘟疫情續擴散外，本港廣泛地區受野豬為患影響，有議員擔憂野豬同樣會感染非洲豬瘟，促部門加強管理野豬問題，獸醫指野豬有機會感染非洲豬瘟，建議屠房、豬場及工作人員需做好預防措施，防止野豬進入豬場。



大埔區議會早前開會討論防範內地豬瘟疫情傳入香港，會議上，多名區議員除關注野豬擾民外，亦擔心野豬會感染豬瘟，出席會議的漁護署署長表示，關注野豬會否患非洲豬瘟，已就野豬管理採取特別措施，如發現有野豬患病或突然死亡，會採樣本化驗檢測是否患豬瘟，有區議員促該署加強管理野豬問題。



獸醫黎昌生指野豬有3個途徑可感染非洲豬瘟，包括分泌物、牛蜱及受污染食物，黎解釋，受感染豬隻的分泌物可直接傳染其他豬，包括野豬；寄生蟲牛蜱是吸血的，血液亦是傳染媒介；另野豬屬雜食性，若進食未經處理但受感染的豬肉，都會令野豬受感染，由於野豬不屬農業性質，影響性不及農場，一旦豬場豬隻受感染，有機會要進行大規模撲殺，故屠房、本地豬場及相關人員均要做好防範及消毒措施，以防野豬進入豬場。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

