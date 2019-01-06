探射燈：活豬逾90%內地入口　業界多項措施防範

內地非洲豬瘟早前已擴散至廣東省，香港的活豬逾90%是來自內地，本地豬農隨時受波及，除部門公布的一系列應變及防範方案外，本地豬農亦嚴陣已待，在農場內實施多項措施，並有建議予部門，希望降低非洲豬瘟在港爆發機會。



香港農業聯合會主席陳建業指，現時由內地運活豬到港的貨車貨斗並非密封式，部分貨斗圍欄高度更矮過豬隻，豬隻容易跌出外，排泄物亦容易流出路面，他認為改以密封式貨斗可行又安全；還建議屠房的豬隻要「日日清」，不可以在屠房暫存活豬，擔心新舊豬隻病菌會互相感染。他指本地豬場亦已採取多項防範措施，包括不准外來人進入豬場、禁止員工攜豬肉製品進入農場和停止部分農場再用潲水餵豬。



漁護署有一系列方案，包括在入口、本地豬場、屠房等層面加強監察，以及其他應變方案及預防措施，有關措施並已實行，並會因應時勢再決定增加其他措施。對於會否禁止內地活豬輸港，該署指本港超過90%活豬由內地入口，若防護措施做得足，仍會維持供應。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

