探射燈：豬屍亂棄　防疫穿窿

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，惟本港防疫卻「穿窿」。東網記者連日來巡查新界多個動物屍體收集站，發現部分豬屍未有依足程序被包裹及灑上消毒粉，「暴屍荒野」任由日照直曬、血水橫流，發出惡臭且引來大量蒼蠅「搵食」。有醫生提醒，豬屍或帶有不同細菌及病毒，透過蒼蠅播毒，可令人細菌入血或患腦膜炎。



流浮山深灣路動物屍體收集站鄰近豬場，每日均有豬屍被送到站內，惟收集站設計簡陋，僅以不足2米高的圍板築成，且「無遮無掩」豬屍被日曬雨淋。日前早上11時，1具未有入袋的豬屍已在站內，屍體流出的血水已凝固，豬屍上未有灑上消毒粉，惡臭隨風擴散，途人均急步走避。



直至下午5時，豬屍仍未被清理，另一具豬屍送到，屍體同樣未被包裹及灑上消毒粉。運豬屍的人未有戴上口罩和手套，而豬屍無覆蓋暴露在陽光中，遍地血水。



元朗白沙村屍體收集站外告示指動物屍體需妥善包裹，但站內有2個裹屍袋未被封口，豬屍外露，吸引蒼蠅大肆「開餐」。收集站內近10具豬屍由早上9時已被送到，但直至下午4時半才有人收豬，相關人員僅把豬屍夾走，未有清洗站內血水。豬屍處理衞生問題成疑，附近住戶承受惡臭，同時擔心傳染病散播。



運豬屍車更屬無上蓋的非密封式車輛，蒼蠅「自出自入」。傳染病專科醫生曾德賢指，豬屍或存有金黃葡萄球菌、豬鏈球菌及沙門氏菌等細菌，如有人直接與豬屍接觸，則有機會被感染，就算無接觸豬屍，細菌亦可能從蒼蠅帶到他人身上，若市民皮膚有破損，便有可能因此受感染，導致腦膜炎及細菌入血等。



立法會議員陸頌雄直指問題存在已久，業界的處理手法及政府部門監管力度均不可取，而動物屍體收集站的設備環境亦不理想，促相關部門應加強執法及巡查，並完善收集站的配套。



食環署發言人表示，34個動物屍體收集站每日平均收到11具豬屍，而收集動物屍體由外判承辦商負責，須把檢收的動物屍體灑上消毒劑並妥善包好，然後運往堆填區處置。



漁護署發言人指，根據《飼養豬隻牌照規定》，若豬場有豬隻死亡，持牌人必須按指引，將豬隻屍體適當消毒、包裹及妥善棄置於由食環署指定的動物屍體收集站，違者有可能被撤銷牌照。該署亦正與食環署研究加強措施監察在動物屍體收集站處理的豬隻屍體數目。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

