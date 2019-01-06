我有正能量：陪着你跑　視障領跑員黑暗中領航

閉起雙眼，你能否走出一條直線？對於走路也要靠手杖的視障人士而言，跑步似乎更是遙不可及。但靠一條手帶，視障領跑員黃敬慈（Gary）成為視障人士的雙眼，一步伐一節奏，為對方打破前路的恐懼，但原來兩人這樣伴着跑，Gary的生命亦因而有着奇妙的變化。



「透過一條手帶將生命互相牽引，佢（視障人士）會信我，將佢嘅安全交畀我，我用說話鼓勵佢完成每一場比賽。」Gary簡單的一句，便總括領跑員與視障運動員的關係。45歲的Gary表示，在一次馬拉松中，看見有參加者穿着印上「視障領跑員」的背心很「有型」，便自告奮勇加入香港失明人健體會領跑員的行列，一跑便是5年，「平時自己一個人跑，就咁聽吓歌可能覺得孤單，但做咗領跑員，跑步已經唔再係一件孤單嘅事。」



領跑員靠拿着一條手帶與視障運動員一同跑步，現時該會有近150名領跑員，但對於全港18萬名視障人士來說，仍是僧多粥少，「其實好多視障人士都會匿埋喺屋企唔出嚟。」Gary成為教練，定期會在將軍澳運動場與視障人士及義工做訓練，希望鼓勵更多人走出來。健體會現時在石硤尾、屯門、將軍澳及沙田每周均舉行最少1次的訓練。



在Gary的帶領下，40名領跑員與視障運動員無懼寒風，浩浩蕩蕩做熱身運動，其中有一位伯伯顯得特別落力，大家稱他為「明仔」，72歲的梁明（明仔）聽到Gary一句：「今日出街跑。」更隨即歡呼，但樂天的他亦曾因眼疾而晴天霹靂。明仔患有夜盲症，50歲時眼睛開始退化，後來情況急轉直下到現時只看到光影。失明初期，他稱3年來只留在家中，連醫生着他去學行路，他竟詫異道：「吓，盲人都可以行路？」明仔以前甚少運動，並以為下半生亦不能再走路，到在10年間完成62個10公里長跑比賽，他憶起首次比賽時仍異常感觸，「領跑員話如果跑快啲就可以攞到紀念品，但我話我贏咗喇，我可以跑到，我以後都會跑。」



可惜命運愛作弄人，1年前明仔大腸癌復發，但他謹記教練鼓勵，「硬淨」地捱過手術與化療。2個多月前他還在病床，如今他已重回跑道，在Gary與另一領跑員阿布陪伴下，一步又一步，緩緩地向前跑。「10幾個人同義工一齊衝線，嘩！開心到我呢。」他語帶氣調皮地說：「（我）又返嚟啦。」



除了明仔，Gary還親歷肢體殘缺的視障人士跑畢12公里、體重達200多磅視障人士完成10公里的賽事。以為在幫助別人，但Gary發現對方其實也在鼓勵自己，「一個視障人士，完全睇唔到但可以跑到半馬、全馬，從零開始訓練，呢件事好令我哋感動。」他回望身後正在訓練的「大家庭」，「你會覺得雖然佢哋睇唔到太陽，但佢哋每個人都好陽光。」在寒風中，一對對領跑員與視障人士仍舊帶着燦爛笑容。



主辦「跑出和平」馬拉松的香港聯合國教科文組織協會和平項目總監萬大偉表示，邀請香港失明人健體會在場開設攤位，貫徹活動提倡友好及團結的和平理念。他期望香港有更多包容，學習從別人的觀點去看待事物，藉着活動建立更多人與人之間的友誼和信任。

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