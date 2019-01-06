政府每年拒幾萬人入境　曾國衞指按法律程序政策辦事

入境處處長曾國衞今早(6日)出席電台節目時表示，香港每年有幾萬人次被拒絕入境，入境處人員會按既定法律、程序及政策辦事，不存在「想點就點」而隨意拒絕個別人士入境香港，強調處方不會做違法的事。



他續指，入境處人員按香港法律和出入境政策，並以社會整體利益為依歸，去考慮不同的入境個案，有人被拒入境屬正常情況，而不同個案是由口岸同事負責審核，他不是做最終決定的人。



至於早前在加拿大被捕的華為集團副董事長孟晚舟被揭持有3本特區護照。曾指持有多於1本特區護照並不稀奇，但不等於是多於1本「有效」護照，強調任何時間只會持有1本有效護照，入境處簽發新護照時，會將舊護照「剪角」註銷。



另外，他稱巿民已可分階段換領新智能身份證，新身份證加入了很多防偽特徵，以及「非接觸式」讀卡功能，過關時間由12秒縮短至8秒，而入境處人員會先為市民拍攝2張照片，如果市民不滿意效果，可以再拍攝「影到滿意為止」。他透露入境處明年第二季會推出新的電子護照，新護照的新防偽特徵已完成研發，現正進行系統開發工作。