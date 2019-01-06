羅致光指部分學前特殊康復服務有望「零輪候」

勞工及福利局局長羅致光今(6日)在網誌表示，針對特殊需要學童的學前服務嚴重不足，政府的「到校學前康復試驗計劃」已於2018/19學年恒常化，服務名額亦由試驗計劃最初的約3000個，增至約5000個，並計劃到2019/20學年將名額增至7000個，讓正輪候資助學前服務的有特殊需要幼兒，盡早在校內獲得所需訓練，惟社署來年仍要處理幼童輪候評估，以及幼童升讀小學時的服務銜接的缺口。



羅致光又指，隨着未來數年的早期教育及訓練中心增加，中、輕度特殊需要學前兒童康復服務「零輪候」的目標，可望在現屆政府實現，至於嚴重特殊需要學前兒童方面，雖相關特殊幼兒中心在未來數年會有增加，但與需求仍會有明顯的距離，局方及社署仍需加油。



羅致光亦在網誌憶述自己學生年代上堂時經常坐不定，而因他姓「羅」，故他其中一個花名叫「有恆氏」，他又稱自己算是一個「罰」系學生，被老師罰抄毛筆字、罰企班房後面或門外及留堂亦時有發生，小學時操行連「乙」級都未拿過。而他中六雖當了領袖生，試過心口掛着領袖生章、副班長章、社章、校章共4個章，但都要被罰出班房門口企。他認為，需透過加強訓練、公眾教育與支援服務，讓家長和老師了解兒童各種「表面行為問題」的背後原因。