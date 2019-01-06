稱遭幣少爺誘導購挖礦機　涉款300萬最細苦主20歲

再有市民懷疑誤墮虛擬貨幣投資騙局。民主黨虛擬貨幣及另類投資苦主求助熱線，由去年10月至今收到20多宗有關挖礦機的求助，涉及總金額近300萬港元，民主黨今日(6日)連同數名苦主召開記者會。



苦主年齡介乎20歲至49歲，當中包括從事金融、會計、物流或IT的專業人士，亦有剛畢業的學生及退休人士。他們稱被早前涉嫌撒錢擾亂公眾秩序的「幣少爺」黃鉦傑推介作出大額投資，購買虛擬貨幣「Filecoin」挖礦機，但黃卻以拖延手法拒絕向投資者退款。



民主黨財經政策副發言人袁海文指，有人以高調炫富等出位行為以及誇張陳述，在社交網站及開設講座引誘投資者「落疊」，聲稱Filecoin在去年內上線。不過袁稱，他今日收到Filecoin官方回應指，其主要網絡仍未上線，有關貨幣仍未發行或開始交易，故袁相信投資者受到欺詐。



袁續指，不少苦主原與黃本人簽署合約，但黃其後着苦主更改合約，將原本以個人名義簽署的合約，改為以公司名義簽署，企圖迴避個人責任。袁又指，部分投資者發現可能受騙後，在去年9月向黃追討，但黃一直以拖延手段，聲稱若投資者在去年底才要求退款，將獲退全數款項，令不少苦主逼於近日才提出要求退款。