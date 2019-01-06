港故：編劇導演男主角集一身　創藝課程助學生追光影夢

相信不少人都有個電影夢，但不論在鏡頭前演出，或以導演身份製作自己作品都不是易事，但今集《港。故》主角在中學的階段，就有機會一嘗當中滋味。



轉校重拾夢想



九十後的唐浩然(阿糖)熱愛電影，早已有志投身影壇，輾轉間在中四時報讀仁濟醫院董之英紀念中學，原因是他從朋友口中得知，學校提供戲劇教學，「好似見到希望，可以喺度實現自己夢想，所以就決定嚟讀。」



董之英提供的創藝課程在香港非常少有，當中包括演戲、剪接、攝影及導演等學習機會，學校也會定期拍攝電影，令阿糖有機會發揮所長，「當時唯一有好大動力返學就係每日放學後可以寫故仔，又或者剪吓片、拍吓嘢。」



不同崗位樣樣掂



阿糖在創藝課程獲得機會，擔當電影製作中的不同崗位，如攝影、燈光、導演等，「我最享受就係攝影，因為覺得拎住機拍低好靚嘅畫面已經好夠。」他所負責攝影的作品也得到外界認同，「係懸疑片嚟，有啲驚嚇成份，喺禮堂播去到緊張情節真係嚇到好多人，我覺得咁樣好成功。」



他指出，在拍攝期間經常構思如何「嚇人」，於是就參考了很多影片，再模仿別人鏡頭的動作來做，結果除了觀眾叫好，作品也在校外比賽奪獎，「我哋(拍攝團隊)個個都好開心，覺得係我哋努力之後嘅成果。」但阿糖並沒有自滿，「(作品)故事情節上好似差咗少少，我哋更加要再進步，所以我哋就一直積極學習。」



學懂團隊精神



阿糖在後來的學校電影中擔任男主角，負責創藝科的老師李頌華，憶述阿糖當時表現出色，「佢(阿糖)喺成個試鏡中係最高分，我哋都好順理成章咁揀佢成為電影男主角，其實唔只咁，因為我哋發覺佢思考都好聰明，我哋甚至將一啲角色編畀阿糖去寫，由佢自己去演繹嗰個角色。」



除了成為該片男主角，阿糖也有份編寫劇本，更是執行導演，有機會與獲獎無數的資深演員廖啟智合作，對一個中學生而言難免感到壓力，幸好身邊有人支持，「我哋校園電視台其實有好多人，係會互相支持，再包括一啲師兄，佢哋都特登返嚟幫手，過程中畀咗好多意見，令件事愈嚟愈好。」



李頌華以「孤獨的創作家」來形容以前的阿糖，但指對方在學習拍電影過程令自己明白到合作的重要性，「佢(阿糖)好快就領略到電影無可能係由一個神童做到，而係由一班人去做，見到佢做人處事都圓滑咗，我好欣賞佢，佢創作嗰把火係從來都無熄過。」



繼續向夢想進發



今天的阿糖仍然正為自己的夢想而努力，他在完成中學課程後入讀大專電影課程，畢業後與朋友合組製作公司，「我嘅夢想係可以繼續喺電影行業打滾，有機會嘅話可以拍到一部好好嘅電影，而且係有好大迴響。」他期望自己的作品可觸及社會性議題，可影響大眾，「我覺得有時候好多香港人都唔係好關心自己社會，所以如果能夠透過一套戲去令佢哋關注身邊嘅事的話，會係好好嘅一件事。」



今集《港。故》用5分鐘，帶大家看看這位電影發燒友，如何由中學開始追尋自己的「光影夢」。



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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。

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